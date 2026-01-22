Ο D3lta, ένας από τους υποψηφίους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026, προκάλεσε αίσθηση στα social media, με μια τολμηρή και καλλιτεχνική κίνηση.

Ο νεαρός τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok του, στο οποίο εμφανίζεται γυμνός στη βροχή.

Αυτή η κίνηση δεν φαίνεται να είναι τυχαία, αφού το οπτικό αυτό υλικό ενδεχομένως να λειτουργεί ως προάγγελος του concept που θα συνοδεύσει την υποψηφιότητά του.

Ο D3lta επιλέγει, με το βλέμμα στραμμένο στον εθνικό τελικό, να συστηθεί στο ευρύ κοινό χωρίς φίλτρα, επενδύοντας σε μια αισθητική που δίνει έμφαση στην απελευθέρωση και το συναίσθημα.

Δείτε το βίντεο παρακάτω:

govastiletto.gr – Ρομπέρτο Κούστας: Ο γιος του εφοπλιστή αφήνει για λίγο τα πλοία και το AI για τη σκηνή της Eurovision!