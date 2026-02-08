Ο D3lta βρέθηκε, το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης, με το τραγούδι Mad about it, είναι ανάμεσα στους 28 υποψήφιους που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision και πρόκειται να διαγωνιστεί στον Α’ Εθνικό Ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Χθες βράδυ, ο D3lta διασκέδασε μαζί με τον πατέρα του, τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και τη σύζυγό του, Δήμητρα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση. Μάλιστα, κάποια στιγμή η τραγουδίστρια τον ανέβασε στη σκηνή να πει το τραγούδι του, ενώ μετά το τέλος μίλησε για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

«Καλή επιτυχία. Την αγάπη μας. Δώστε του ένα χειροκρότημα να πάει καλά. Θα τον βλέπουμε πολύ καιρό. Είναι στο Λονδίνο, κάνει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία δουλειά. Είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Το ακούτε άλλωστε, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη Eurovision και αν δεν, να μας δώσεις ένα τραγούδι εδώ», είπε η Άννα Βίσση, με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα να καμαρώνει για το γιο του από τα πρώτα τραπέζια.

govastiletto.gr – Ρομπέρτο Κούστας: Ο γιος του εφοπλιστή αφήνει για λίγο τα πλοία και το AI για τη σκηνή της Eurovision!