O D3lta κατά κόσμον, Ρομπέρτο Κούστας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου στο πλατό του «Στούντιο 4».

Ο γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφασή του να υιοθετήσει καλλιτεχνικό ψευδώνυμο.

«Η μητέρα μου είναι Βρετανίδα, μένει εδώ. Ακόμα και η Αγγλίδα γιαγιά μου μένει εδώ. Δεν ήθελα να βγει μπροστά το όνομά μου. Με ενδιαφέρει η τέχνη της δημιουργίας του τραγουδιού. Μου αρέσει να γράφω πάρα πολύ μουσική. Είχα σταθεί πολύ στο κομμάτι να δημιουργήσω μια ταυτότητα, χωρίς να το κάνω επίτηδες όμως και είχα εστιάσει την προσοχή μου εκεί.

Δεν ήθελα να συστηθώ με το επίθετό μου, γιατί ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία. Πιστεύω θα με αδικούσε το “ο γιος του Κούστα”. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Μεγάλωσα με την μητέρα μου, τον αδελφό μου και προφανώς βλέπαμε τον πατέρα μας. Αλλά αυτό με βοήθησε στο να μην είναι όλη μου η ύπαρξη γύρο από κάτι συγκεκριμένο και να έχω μια ζωή ως παιδί που δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι ο γιος μιας εφοπλιστικής οικογένειας» δήλωσε ο D3lta.

