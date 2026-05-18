Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και σχολίασε την πορεία της Ελλάδας στη Eurovision, εκφράζοντας την άποψή της για τη διαχείριση της ελληνικής συμμετοχής.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η ελληνική συμμετοχή, σημείωσε: «Η ΕΡΤ έφτιαξε ένα πολύ ωραίο Sing for Greece. Βρήκαμε ένα τραγούδι, έναν καλλιτέχνη που είχε πέρασμα στο κοινό, πάρα πολύ μεγάλη φρεσκάδα. Από τον Μάρτιο είχα αρχίσει να λέω, μην παραφορτώσουμε το τραγούδι, πρωταγωνιστής είναι ο Ακύλας. Μην τον αποδυναμώσουμε. Μόνος του ήταν πολύ δυνατός».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έγινε υπερβολή στο Promo Tour. Τη Βουλγαρία δεν την περίμενε κανένας… Μετά θεωρώ ότι, όσο καλή δουλειά κι αν έκανε η ΕΡΤ, ταξίδεψε στη Βιέννη με άγνοια κινδύνου, γιατί δεν μπορείς να δημιουργείς τέτοιο κλίμα υπερβολικής σιγουριάς πριν τον διαγωνισμό».

Και κατέληξε λέγοντας: «Όλοι φταίμε και τα social και οι εκπομπές. Πήραμε αυτό το ελληνικό και λέγαμε ότι θα κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι. Φορτώσαμε στον Ακύλα ένα βάρος. Χάσαμε την επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει κανένα λόγο να ζητά συγγνώμη. Το τραγούδι ήταν υπέροχο, ο Ακύλας ήταν υπέροχος».

Στην ίδια εκπομπή, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε επίσης τη συμμετοχή, εκφράζοντας τη στήριξή της στον καλλιτέχνη και τη στεναχώρια της για την πίεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της πορείας του διαγωνισμού.

