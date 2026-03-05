Η Δάφνη Μπόκοτα έχει σήμερα, Πέμπτη 5/3, τα γενέθλιά της, με τους συνεργάτες της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» να ετοιμάζουν για εκείνη μια ξεχωριστή έκπληξη.

Όλα κυλούσαν ομαλά στην εκπομπή, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στο πλατό ο γιος της, Νίκος Κοσώνας, κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, κάτι που την έκανε να δακρύσει από χαρά.

Η Δάφνη Μπόκοτα δέχτηκε χαμογελώντας τις ευχές των συνεργατών της και της ομάδας της εκπομπής, ενώ τους ευχαρίστησε, στη συνέχεια, για την όμορφη έκπληξη.

Ακόμα, η ίδια αποκάλυψε ότι την ίδια ημέρα έχει γενέθλια και ο γιος της. Ο Νίκος Κοσώνας, γιος της Δάφνης Μπόκοτα και του δημοσιογράφου Άκη Κοσώνα, έχει ακολουθήσει επαγγελματικά το χώρο της υποκριτικής, και μάλιστα έχει πρωταγωνιστήσει στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Ο ρόλος που υποδύθηκε ήταν εκείνος του Μιλτιάδη Λεοτσάκου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

