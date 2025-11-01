Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια σπάνια βραδινή εμφάνιση έκανε η Δάφνη Μπόκοτα με τον 27χρονο γιο της, Νίκο, στο θέατρο Ακροπόλ, στην επίσημη πρεμιέρα “Η Μητέρα του Σκύλου”.

Μαμά και γιος πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό. Οι δυο τους είναι πολύ αγαπημένοι και συχνά αναφέρουν την εκτίμηση και το σεβασμό που έχει ο ένας για τον άλλον στις συνεντεύξεις τους.

«Ως μοναχοπαίδι, είναι υπερπροστατευτικοί οι γονείς μου. Πάντα τους συμβουλεύομαι και είναι θησαυροί οι συμβουλές τους. Συγκινούμαι όταν βλέπω κάποια τραγούδια της μαμάς μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Νίκος Κοσώνας για τη μητέρα του.

Να θυμίσουμε ότι, η Δάφνη Μπόκοτα μας σύστησε τηλεοπτικά τον γιο της για πρώτη φορά το 2022, όταν ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική, ενώ ο ίδιος τον τελευταίο χρόνο μας έχει απασχολήσει με τον ρόλο του στη σειρά “Γη της Ελιάς” όπου έχει γίνει αγαπητός από το κοινό.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Νίκος Κοσώνας για τη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα: «Συγκινούμαι όταν βλέπω κάποια τραγούδια της»