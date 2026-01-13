Μια από τις σπάνιες κοινές βραδινές τους εξόδους πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η Δάφνη Μπόκοτα και ο γιος της, Νίκος Κοσώνας.

Μητέρα και γιος έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour, τραβώντας τα βλέμματα με τη χαλαρή και άμεση σχέση τους.

Οι δυο τους μίλησαν στις κάμερες και, με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψαν πως –όπως σε κάθε οικογένεια– δεν λείπουν και οι μικρές εντάσεις. Ο Νίκος Κοσώνας, που αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σειρά «Δικαστής», παραδέχτηκε πως οι «καβγάδες» τους έχουν πολύ καθημερινή αιτία.

«Η σχέση μας είναι καλή, φυσικά υπάρχουν και εντάσεις, αλλά όλα λύνονται. Τσακωνόμαστε γιατί δεν μαζεύω το δωμάτιό μου… λες και είμαι ακόμα παιδί», είπε γελώντας.

Από την πλευρά της, η Δάφνη Μπόκοτα δεν άφησε το σχόλιο ασχολίαστο και απάντησε με την ίδια ειλικρίνεια: «Δεν το μαζεύει όμως», επιβεβαιώνοντας πως, ακόμα και όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, κάποιες συνήθειες μένουν ίδιες.

Η κοινή τους εμφάνιση ανέδειξε τη ζεστή σχέση που τους ενώνει, αλλά και τη φυσικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τις μικρές διαφωνίες της καθημερινότητας.

