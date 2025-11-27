Την έντονη αντίθεσή της εξέφρασε η Δάφνη Καραβοκύρη το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας το νέο vidcast της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη. Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε «γελοίες» κάποιες από τις θεματικές που επιλέγει να θίγει η διαδικτυακή εκπομπή, τονίζοντας τη διαφωνία της με το περιεχόμενο.

Αφορμή για την κριτική αποτέλεσαν τα περιστατικά ακραίου φλερτ που αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην εκπομπή της. Η Δάφνη Καραβοκύρη, μιλώντας στην εκπομπή «Real View», χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα τελείως αδιάφορα και τόνισε πως η ίδια δεν θα τα παρακολουθούσε ποτέ.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του vidcast και γενικότερα αυτό το είδος συνεντεύξεων, η Δάφνη Καραβοκύρη υπογράμμισε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη χρησιμότητά τους. Εξέφρασε, μάλιστα, την απορία της για το σε ποιο κοινό απευθύνονται τέτοιες εκπομπές και ποιοι τελικά ενδιαφέρονται να παρακολουθούν αυτού του τύπου τις συζητήσεις.

«Μπορώ να πω κάτι με ευγένεια και με σεβασμό; Δεν θα μπορούσα να δω ποτέ τέτοιο περιεχόμενο. Απορώ ποιος κάθεται και το βλέπει, απορώ ποιον αφορά αυτές οι συνεντεύξεις. Κάπου έχει χαθεί και η σημασία του να κάνεις συνέντευξη. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, το θέμα είναι να μην κανιβαλίζει την ουσία της φύσης ενός επαγγέλματος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη επέμεινε στην κριτική της, εκφράζοντας τη στάση της απέναντι στην υπερέκθεση προσωπικών εμπειριών, τις οποίες, όπως άφησε να εννοηθεί, θεωρεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια της δημοσιογραφικής ή ψυχαγωγικής προσέγγισης. «Τις θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε, αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκειά της για το είδος περιεχομένου που, όπως υποστήριξε, κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες.

govastiletto.gr -Δάφνη Καραβοκύρη: Η προσωπική μάχη με τη νευρική ανορεξία και η πίεση των σχολίων