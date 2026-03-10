Η Δάφνη Καραβοκύρη σχολίασε τις συχνές αναφορές της Ιωάννας Τούνη στο παρελθόν της και στους πρώην συντρόφους της, εκφράζοντας την απορία αν αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις επηρεάζουν τον σημερινό της σύντροφο, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.

Αφορμή στάθηκε ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η influencer στο TikTok, στο οποίο αναφερόταν σε καταστάσεις όπου μια γυναίκα αντιλαμβάνεται χαρακτηριστικά ενός άντρα, που ίσως της είχαν επισημάνει φίλες της, μόνο όταν τελειώσει ο έρωτας.

Το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Real View», η δημοσιογράφος έθεσε το ερώτημα σχετικά με τον νυν σύντροφο της Τούνη, λέγοντας: «Κάθε φορά σκέφτομαι τον τωρινό σύντροφό της. Δεν τον ενοχλεί όλο αυτό; Δεν τον πληγώνει αυτή η συνεχής αναφορά στο παρελθόν;».

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η Καραβοκύρη τόνισε πως τέτοιου είδους αναρτήσεις συχνά συνδέονται με παλιές συναισθηματικές εμπειρίες, ενώ πρόσθεσε ότι πιθανότατα η influencer γνωρίζει πως το συγκεκριμένο περιεχόμενο προκαλεί ενδιαφέρον στο κοινό.

Στο βίντεο που ανέβασε το Σάββατο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Όταν φεύγει ο έρωτας και τελικά βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν οι φίλες σου για εκείνον». Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε: «Σε όποια έχει συμβεί, να σηκώσει το χέρι. Ξεκινάω εγώ».

Οι προσωπικές αναρτήσεις στα social media συχνά ανοίγουν δημόσιες συζητήσεις, ειδικά όταν προέρχονται από πρόσωπα με μεγάλη απήχηση. Το ερώτημα που τίθεται είναι μέχρι ποιο σημείο το παρελθόν μπορεί να παραμένει στο προσκήνιο χωρίς να επηρεάζει το παρόν.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η νέα σπόντα για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Όταν φεύγει ο έρωτας, βλέπεις πιο καθαρά!»