Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έχει δώσει με τη νευρική ανορεξία, αλλά και για τα σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα σχετικά με την εικόνα της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», αποκάλυψε πως η διατροφική διαταραχή εμφανίστηκε όταν ήταν μόλις 15 ετών, σε μια περίοδο έντονης οικογενειακής πίεσης, λόγω του χωρισμού των γονιών της.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία αντιμετώπισης της ανορεξίας ήταν μακροχρόνια και απαιτούσε ψυχολογική στήριξη και πολλή προσωπική δουλειά. Παράλληλα, ανέφερε πως σήμερα, έχει μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον εαυτό της και να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή.

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα και στα σχόλια του Θοδωρή Ρακιντζή, ο οποίος μέσα από διαδικτυακή εκπομπή τη συνέκρινε με την αείμνηστη Νανά Καραγιάννη. Η ίδια εξήγησε πως επικοινώνησε προσωπικά μαζί του μέσω Instagram, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι είναι καλά στην υγεία της και πως τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία στον κόσμο, χωρίς λόγο.

«Είναι πολύ άσχημο να μπαίνουν ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αυτό που τη στεναχώρησε περισσότερο ήταν τα μηνύματα ανησυχίας που δέχτηκε από τον κόσμο μετά τις δηλώσεις αυτές.

