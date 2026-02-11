Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου, ο οποίος ανέφερε πως θα χαρακτήριζε «ηλίθιες» τις κακοποιημένες γυναίκες που δεν έχουν απομακρυνθεί από τον κακοποιητή τους, ειδικά όταν έχουν αποκτήσει παιδιά.

Η Δάφνη Καραβοκύρη πήρε θέση στην εκπομπή της, καταδικάζοντας τις δηλώσεις που στοχοποιούν γυναίκες με παιδιά οι οποίες αδυνατούν να απομακρυνθούν από τον θύτη. Η παρουσιάστρια δεν μάσησε τα λόγια της και χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο λόγο κακοποιητικό, τονίζοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις όχι μόνο δεν βοηθούν τα θύματα, αλλά τα βυθίζουν ακόμα περισσότερο στη σιωπή.

Το ξέσπασμα της Καραβοκύρη για τον Γιώργο Λάγιο

Η Δάφνη Καραβοκύρη δήλωσε εμφανώς φορτισμένη: «Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι όχι μόνο εκνευρισμό αλλά αποστροφή. Θεωρώ ότι αυτός ο λόγος είναι κακοποιητικός και θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Όταν λες σε ένα θύμα κακοποίησης ότι είναι ηλίθιο, δεν το ξυπνάς. Το κάνεις να μαζεύεται μέσα στο σκοτάδι του».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τέτοιες δηλώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τα θύματα: «Το σκοτάδι και η σιωπή είναι τα πιο ατυχή πράγματα που μπορούν να συμβούν σε ένα θύμα. Για αυτό λέμε “Γιατί δε μίλησε”. Δε μίλησε γιατί φοβόταν, δεν αισθανόταν ασφάλεια. Όταν ένας άνθρωπος φέρει τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου και πας σε ένα ασφαλές μέρος, το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να ακούσεις είναι τέτοιους χαρακτηρισμούς που σε κάνουν να αισθανθείς ντροπή».

Η Δάφνη Καραβοκύρη συνέχισε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, επισημαίνοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις ενισχύουν τον φαύλο κύκλο της κακοποίησης: «Ντροπή σε κάνει να αισθάνεσαι και ο κακοποιητής σου, άρα ουσιαστικά ενισχύεις αυτό το πράγμα. Το επαναλαμβάνεις. Αναπαράγεις αυτή τη λογική. Με διαταγές κανένας δεν έφυγε από νοσηρές καταστάσεις».

Μάλιστα, τόνισε πως αν η ίδια ήταν ένα κορίτσι που ζητούσε βοήθεια, τέτοιες δηλώσεις θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά: «Εγώ αν ήμουν ένα κορίτσι, το οποίο πήγαινε στον Γιώργο να τον συμβουλευτεί και άκουγε αυτά, σίγουρα δε θα ξαναπήγαινα».

«Μήπως τελικά είμαστε εμείς οι ηλίθιοι;»

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της μητρότητας, τονίζοντας πως φορτώνονται διπλές ενοχές στις γυναίκες: «Όταν λέμε ότι μια γυναίκα είναι μαμά και δηλώνει συνενοχή ότι δέχεται τον κακοποιητή της… δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είμαι μάνα, αλλά της φορτώνεις διπλές τύψεις. Να αισθάνεται ακόμα πιο χάλια με τον εαυτό της».

Κλείνοντας, έκανε ένα ακόμα αιχμηρό σχόλιο: «Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα – “γιατί έμεινε;”, “τη χτυπούσε και καθόταν”, “τη βίαζε και καθόταν” – θα είχαμε λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Μήπως είμαστε τελικά εμείς ηλίθιοι και όχι οι γυναίκες που κακοποιούνται; Μάλλον είμαστε ηλίθιοι και κάτι δεν πιάνουμε, κάτι δεν καταλαβαίνουμε σωστά».

