Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή τη συνέντευξη της Μαρίας Κίτσου στο 2night Show, όπου μίλησε για τη σχέση της με το σώμα της, η Δάφνη Καραβοκύρη αποφάσισε να μοιραστεί κι εκείνη μια προσωπική εμπειρία.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς στο παρελθόν πάλεψε με τη νευρική ανορεξία και είχε φτάσει να ζυγίζει μόλις 39 κιλά.

Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε στο Real View, η Δάφνη μίλησε ανοιχτά για το πώς η κριτική του κόσμου επηρέαζε την ψυχολογία της: «Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να δείχνουμε άτρωτοι και να υποστηρίζουμε ότι τα σχόλια δεν μας επηρεάζουν. Όταν όμως παραδεχόμαστε πως κάτι μας πλήγωσε, νιώθουμε πιο ευάλωτοι. Είναι σαν να καταστρέφεται η πανοπλία μας», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε επίσης τη δυσκολία που αντιμετώπισε όταν κατάφερε να πάρει ξανά τα κιλά: «Μετά από τη νοσηλεία μου, ήταν φυσιολογικό να πάρω βάρος. Ωστόσο, πολλά παιδιά στο σχολείο με απέφευγαν και με έκαναν στην άκρη επειδή είχα πάρει κιλά. Ήταν φρικτό συναίσθημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Δάφνη Καραβοκύρη για τις δηλώσεις Καλίδη: «Κάποιες απόψεις μου φαίνονται παλιακές» – Η αντίδρασή της on camera