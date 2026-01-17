Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη καλεσμένη στην εκπομπή “Status” με τον Κωνσταντίνο Καμέα. Η γνωστή δημοσιογράφος και podcaster αποκάλυψε το επώδυνο κενό 21 ετών στη σχέση με τη μητέρα της, με την οποία δεν είχε καμία επικοινωνία από την εφηβεία της μέχρι τα 35 της χρόνια. Όπως εξομολογήθηκε, η επανασύνδεσή τους ήταν λυτρωτική, αφού πλέον οι δυο τους είναι αχώριστες.

«Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Την μαμά μου την βρήκα πρόσφατα, τα τελευταία τρία χρόνια, στα 38 μου. Από τα 14 ξαναβρήκα τη μητέρα μου στα 35. Απομακρύνθηκε από μένα στην τρυφερότερη ηλικία, στην καρδιά του μαρουλιού, εκεί μέσα. Η γυναίκα αντιμετώπιζε πάρα πολλά θέματα υγείας…

Η μητέρα μου είναι διαγνωσμένη με διπολική διαταραχή, έχει περάσει τρεις καρκίνους, ο τρίτος μας ήρθε πριν από λίγο καιρό. Είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος τον οποίο δεν μπορείς ούτε να συναισθανθείς, όταν είσαι μικρός, ούτε να στηρίξεις, ούτε να βοηθήσεις, ούτε τίποτα. Αυτό έρχεται με τη συνθήκη της ψυχοθεραπείας, αν αποφασίσεις να την κάνεις», εξομολογήθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Όταν βρεθήκαμε ξανά, την αγάπησα παράφορα. Είμαι ερωτευμένη με τη μητέρα μου. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου γιατί, ενώ είμαι πολύ περήφανη για αυτό που είμαι σήμερα, θα ήθελα να μην είχα πονέσει τόσο. Όση θεραπεία και αν κάνεις και όση αγάπη και αν πάρεις, δεν καλύπτονται αυτά τα κενά. Απλώς κάνεις δουλειά ώστε να μην είναι τόσο βαθιά τα χαντάκια», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Δάφνη Καραβοκύρη.

