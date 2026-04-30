Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και αναφέρθηκε τόσο στο μέλλον της εκπομπής Real View, όσο και στα επαγγελματικά της σχέδια για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όπως είπε, προς το παρόν δεν έχουν γίνει οριστικές συζητήσεις για τη συνέχεια του project: «Έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις για το μέλλον. Από την άλλη είναι πολύ νωρίς, θα δείξει. Την αγαπώ αυτή την εκπομπή, από την πρώτη στιγμή… αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούμε να τις πάρουμε εμείς. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το project, οπότε είναι νωρίς για να πω τα συναισθήματά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το τι θα ήθελε για την επόμενη σεζόν, η ίδια στάθηκε περισσότερο στην προσωπική ισορροπία: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το κάθε πράγμα βρίσκει τη θέση του στην ώρα του», είπε με νόημα.

Στη συνέχεια, σχολίασε γενικότερα τις αλλαγές και τις πιθανές “ανακατατάξεις” σε τηλεοπτικά σχήματα, σημειώνοντας: «Μακάρι να κάνει ο καθένας αυτά που αγαπάει και δεν πειράζει αν τα δίδυμα σπάνε. Μπορεί να είναι καλύτερα χωριστά… μπορεί για τον καθένα να είναι καλύτερο να συνεχίσει μόνος του σε ένα καλύτερο πλαίσιο».

