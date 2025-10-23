Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Dakota Johnson μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία σχετικά με το πώς είναι να μεγαλώνει κανείς υπό τα φώτα της δημοσιότητας, ως παιδί διάσημων γονιών.

Η 36χρονη ηθοποιός, κόρη της Melanie Griffith και του Don Johnson, αποκάλυψε πως η παιδική της ηλικία είχε στιγμές φόβου, βλέποντας ανθρώπους να προσπαθούν ανεπιθύμητα να προσεγγίσουν τη μητέρα της.

«Όταν ήμουν μικρή, υπήρχαν φορές που ήταν πραγματικά τρομακτικό και άνθρωποι προσπαθούσαν επιθετικά να πλησιάσουν τη μητέρα μου, όταν απλώς πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, ή κάτι τέτοιο», δήλωσε σε συνέντευξή της στη Γερμανική Vogue.

Συμπλήρωσε ότι η εμπειρία αυτή μπορεί να αφήσει ψυχολογικά σημάδια: «Αν το αποδεχτείς ως κάτι φυσιολογικό όταν είσαι παιδί, μπορεί να δημιουργήσει πολλά συμπλέγματα. Και φυσικά, το να βρίσκεσαι συνεχώς εκτεθειμένη στο δημόσιο βλέμμα και να βλέπεις την ιδιωτική σου ζωή να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού με τρόπο επεμβατικό, αγενή και επώδυνο… έχει τις αρνητικές του πλευρές. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και απίστευτα θετικές — όπως σε όλα, νομίζω».

Η Dakota Johnson εξήγησε επίσης ότι ως παιδί δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τι σήμαινε το Hollywood: «Μεγάλωσα μέσα στα πλατό και πάντα ήμουν περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που έφτιαχναν ταινίες.

Γεννήθηκα στο Τέξας λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, οπότε ήξερα πάντα ότι η επαγγελματική ζωή της οικογένειάς μου ήταν διαφορετική από εκείνη των συμμαθητών μου, των οποίων οι μητέρες πήγαιναν κάθε μέρα στο γραφείο».

Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η φύση των επαγγελμάτων των γονιών της, είχε ως αποτέλεσμα να μη μπορεί εύκολα να δημιουργήσει φιλίες: «Ήταν πρόκληση να κάνω φίλους ως παιδί, γιατί ήμασταν συνεχώς στο δρόμο. Αλλά πάντα το αποδεχόμουν: Αυτό κάνουμε. Είναι στο αίμα μας», κατέληξε η Dakota Johnson.