Η Dakota Johnson, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Fifty Shades of Grey, αναλαμβάνει τώρα τον ρόλο της σύγχρονης «μούσας» του Calvin Klein για τη νέα του καμπάνια.

Τη σκηνοθεσία και τη φωτογράφιση της καμπάνιας υπογράφει ο Gordon von Steiner, προσφέροντας μια σύγχρονη ερμηνεία της χαρακτηριστικής αυτοπεποίθησης και διακριτικής γοητείας του brand, βασισμένη σε μια εκλεπτυσμένη φιλοσοφία λιτότητας.

Σε ένα σκηνικό που θυμίζει κατοικία mid century αισθητικής, η ηθοποιός ποζάρει μεταξύ άλλων τόπλες, με τζιν και ελάχιστα ακόμη κομμάτια, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και τον αισθησιασμό.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα εμφανίζεται τόπλες πάνω σε ένα πιάνο φορώντας μόνο ένα φαρδύ denim παντελόνι ενώ σε άλλα τη βλέπουμε να χαλαρώνει στον καναπέ, να ακουμπά σε τραπέζι μπιλιάρδου ή να απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο.

Στην καμπάνια, η Dakota εμφανίζεται με νέα denim και underwear σχέδια που έχουν δημιουργηθεί για να ακολουθούν φυσικά το σώμα. Η καινοτομία συναντά την άνεση μέσα από τα εσώρουχα Ultralight και Icon Cotton Modal, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικά ελαφριά στήριξη– σχεδόν ανεπαίσθητη – και άνεση που αγκαλιάζει το σώμα σαν second-skin. Παράλληλα, το Perfectly Fit Ultralight Bra ενσωματώνει τεχνολογία spacer cups, χαρίζοντας σχεδόν αβαρή αίσθηση, ενώ ταυτόχρονα ανυψώνει και διαμορφώνει το στήθος.

«Τα jeans και τα εσώρουχα της Calvin Klein έχουν μια διαχρονική ποιότητα που κάνει τα πάντα να δείχνουν σωστά από τη στιγμή που τα φοράς», δήλωσε η Dakota Johnson. «Όταν μια γυναίκα είναι μόνη στο σπίτι – είτε δουλεύει, είτε διαβάζει, είτε απλώς κάνει ό,τι θέλει – μπορεί να νιώσει μια αίσθηση ελευθερίας και αισθησιασμού. Το να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια και να τη συνδυάσουμε με την εμβληματική ταυτότητα της Calvin Klein ήταν κάτι μοναδικό αλλά και διαχρονικό ταυτόχρονα. Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια γιορτάζει το να νιώθεις άνετα, ελεύθερα και sexy με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το πιο sexy πράγμα είναι μια γυναίκα απλώς να υπάρχει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Calvin Klein (@calvinklein)

Aξίζει να πούμε πως, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα συνοδεύει και ένα βίντεο στο οποίο η ηθοποιός χορεύει μέσα στο υπνοδωμάτιο φορώντας baggy jeans, καλύπτει το στήθος της με ρόδια που βρίσκει στο ψυγείο ενώ στο τέλος ακούγεται το χαρακτηριστικό μήνυμα του brand: «Do you have your Calvins on?».

govastiletto.gr -Dakota Johnson σε Γιώργο Λάνθιμο: «Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί εκτός από την Emma Stone;»