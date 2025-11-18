Η Dakota Johnson βρέθηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε, αφού συντόνισε μία συζήτηση για τη νέα ταινία «Bugonia», με καλεσμένους τον Γιώργο Λάνθιμο, την Emma Stone στο Λος ‘Αντζελες.

Η ίδια μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει, με έναν αστείο τρόπο, να ενταχθεί στο cast του επόμενου project του.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες, ωστόσο επέμενε με χιούμορ προς το κοινό πως ήταν «το λάθος άτομο» για τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», είπε γελώντας.

Ενώ η Dakota Johnson επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τη Emma Stone, είπε με χιούμορ εκείνη τη στιγμή: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

Πηγή: Hollywoodreporter