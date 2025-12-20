Μια κατάθεση ψυχής έκανε η Modern Cinderella, αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα των οικογενειακών της δεσμών. Από τη δύσκολη διαδρομή προς τη συγχώρεση του πατέρα της, μέχρι τη σοκαριστική διάγνωση του πατριού της με καρκίνο στο αυτί, η influencer μοιράστηκε στιγμές που την έκαναν να λυγίσει. Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή που ο πατριός της βγήκε από το νοσοκομείο, κάνοντας μια κίνηση που απέδειξε τη δύναμη των δεσμών τους.

«Ήθελα κι εγώ αδερφάκι, η μαμά μου είχε χάσει παιδί από λάθος γιατρού. Ξανάφτιαξε τη ζωή της με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και έκανε κάτι για το οποίο έκλαιγα για τρεις μέρες», ξεκίνησε να λέει η Modern Cinderella στο Anestea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

«Πριν 2-3 εβδομάδες η μαμά μου μου είπε ότι ο πατριός μου έχει καρκίνο στο αυτί. Δεν ήταν μεταστατικός, έπρεπε να κάνει χειρουργείο να κοπεί το αυτί του. Εγώ για κάποιο λόγο δεν στολίζαμε ποτέ τα Χριστούγεννα, οπότε της είπα επειδή θα είμαστε Χριστούγεννα στο σπίτι, σκέφτηκα μήπως στολίσουμε ένα δεντράκι στο δωμάτιο του Βασίλη. Το άκουσε ο πατριός μου και τη μέρα που έκανε το χειρουργείο για να του κόψουν το αυτί, έφυγε από το νοσοκομείο και αυτός ο άνθρωπος πήγε με τις γάζες που είχε στο κεφάλι του να πάρει δέντρο και στολίδια για τον Βασίλη. Με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου το δείχνει και λέω “συγγνώμη ο άνθρωπος δεν έκανε χειρουργείο;”. Έφερε τα πράγματα στο σπίτι και μετά έφυγε να πάει να ξεκουραστεί. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον λέει παππού ο μικρός», αποκάλυψε.

Η σχέση με τον πατέρα της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aka Poppy (@modernccinderella)

«Ο μπαμπάς μου είχε επιλέξει μια ζωή άλλη, δεν ήταν ότι δεν με αγαπούσε ή ότι δεν τον έβλεπα, πήγαινα ανά 2-3 Σαββατοκύριακα, αλλά δεν είχαμε σχέση», ανέφερε, εξηγώντας πως δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία ή συναισθηματική στήριξη. «Δεν με ρωτούσε τι με προβληματίζει ή να με συμβουλέψει. Σαν παιδί μπορεί να μην μου φαινόταν κάτι, μεγαλώνοντας μου έχει λείψει».

Η Modern Cinderella μίλησε για το κενό που άφησε η απουσία ενός πατέρα στη ζωή της. «Δεν ξέρω πώς είναι να έχεις έναν μπαμπά να σε προστατεύει», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν ένιωσε ζήλια για τα άλλα παιδιά. Όπως τόνισε, η μητέρα της κάλυψε και τους δύο ρόλους. «Η μαμά μου ήταν και μαμά και μπαμπάς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aka Poppy (@modernccinderella)

Μεγαλώνοντας, όμως, τα συναισθήματα έγιναν πιο σύνθετα. «Από τα 17 και πάνω μου είχε αφήσει πικρία», παραδέχτηκε, σημειώνοντας ότι ακόμα και σήμερα ο πατέρας της δεν γνωρίζει πλήρως τη δουλειά που κάνει. «Αν ρωτήσεις τον μπαμπά μου τι δουλειά κάνω δεν μπορεί να σου πει 100%. Η μάνα μου θα σου πει και το ΚΑΔ μου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε ο πατέρας της. «Είχε θέμα με το αλκοόλ. Η μαμά μου το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να με απομακρύνει από αυτό το περιβάλλον», εξηγώντας πως το θεωρεί εξίσου επικίνδυνο με τα ναρκωτικά και τον τζόγο. «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει όταν ένας άνθρωπος είναι εθισμένος».

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όπως αποκάλυψε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. «Από μόνος του το άφησε. Είναι σαν να έκανε ολικό detox», είπε, περιγράφοντας τη διαφορά τόσο στην εμφάνιση όσο και στον χαρακτήρα του.

Η Modern Cinderella δηλώνει πως έχει αφήσει πίσω της το βάρος του παρελθόντος. «Τον έχω συγχωρήσει πια», κατέληξε, αποκαλύπτοντας πως καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε και ο σύντροφός της, Ricta, που «μου έλεγε να κάνουμε πράγματα μαζί, έβαλε ένα μεγάλο λιθαράκι για να είμαστε πιο κοντά».

govastileltto.gr-Στάθης Σχίζας: Στη Μύκονο με την Modern Cinderella – Η βόλτα στα Ματογιάννια που προκάλεσε συζητήσεις