Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

O Damiano David, ο τραγουδιστής των Maneskin, και η Dove Cameron φαίνεται ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους με ένα αρραβώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στους δρόμους του Σίδνεϊ, με την Dove Cameron να φορά στο αριστερό χέρι της ένα δαχτυλίδι με μεγάλο διαμάντι, προκαλώντας έντονες φήμες για επικείμενο γάμο. Οι φωτογραφίες από τη βόλτα τους έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου.

Η 28χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή από τις επιτυχημένες παραγωγές της Disney, και ο 25χρονος Ιταλός ροκ σταρ εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι, ντυμένοι και οι δύο στα μαύρα.

Το ζευγάρι γιόρτασε πρόσφατα δύο χρόνια σχέσης, με τη Dove Cameron να κοινοποιεί μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για τον Damiano David.

