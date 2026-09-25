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Ο Damiano David και η Dove Cameron ανέβηκαν τα σκαλιά του δημαρχείου στην παραμυθένια Τοσκάνη, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τρία χρόνια κοινής πορείας.

Ο 27χρονος Ιταλός τραγουδιστής και η 30χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια αντάλλαξαν όρκους το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό δημαρχείο του Μονταλτσίνο, στην καρδιά της Val d’Orcia, σε πολύ κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

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