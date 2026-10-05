Damiano David: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του με την Dove Cameron στην Τοσκάνη

Για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η Dove Cameron τράβηξε τα βλέμματα επιλέγοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο κοστούμι Giorgio Armani, ενώ ο Damiano David εμφανίστηκε εξίσου κομψός με δημιουργία του οίκου Giuliva Heritage.

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα βραβεία MTV Video Music Awards, αλλά η σχέση τους άρχισε να αναπτύσσεται το 2023, όταν ο τραγουδιστής προσκάλεσε την Dove Cameron σε συναυλία των Måneskin στο Madison Square Garden. Το ζευγάρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο γκαλά του Κλάιβ Ντέιβις, λίγο πριν από την τελετή των βραβείων Grammys, τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Damiano David έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2025, την ώρα που ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι. Οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Damiano David (@damianodavid)

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