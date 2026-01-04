Ο Damiano David υποδέχτηκε το 2026 αγκαλιά με τη σύντροφό του, Dove Cameron.

Ο Ιταλός τραγουδιστής, που κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision το 2021, μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες στις οποίες ξεχωρίζει το μονόπετρο που χάρισε στην αγαπημένη του, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

«It’s going to be a beautiful year», έγραψε ο Damiano David στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Dove Cameron, λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον περασμένο Οκτώβριο, είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα με αφορμή την επέτειο της σχέσης τους, γράφοντας:

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω ποτέ να εκφράσω πλήρως με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου».

Govastiletto.gr – Maneskin: Κι όμως ο Damiano David είναι θαυμαστής του Νίκου Βέρτη!