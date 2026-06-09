Η Danae αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής ποπ σκηνής, με το νέο της κομμάτι «Ki allo» να κυριαρχεί στις τάσεις των social media. Η 21χρονη τραγουδίστρια από τη Ρόδο, που μετράει περισσότερους από 189.000 μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα του Spotify, κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral στο TikTok, πριν καν κυκλοφορήσει ολόκληρο το «Ki allo» στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Danae βρίσκεται η Δανάη Δέδε. Η σχέση της με τη μουσική μετράει χρόνια, όμως η μεγάλη ανατροπή στην πορεία της έγινε όταν συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από μια πολύ δυνατή συνεργασία. Ήταν η χαρακτηριστική γυναικεία φωνή στο κομμάτι «Aurio» του Saske, μέσα από το άλμπουμ «Get Loved or die tryin‘». Η συμμετοχή της εκεί έγινε γρήγορα διπλά πλατινένια, μετατρέποντας το τραγούδι στο απόλυτο καλοκαιρινό hit και στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω στη νεαρή τραγουδοποιό.

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Ποια είναι η Δανάη Δέδε

Η Δανάη κουβαλάει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική αύρα, η οποία σε μεγάλο βαθμό πηγάζει από τις ρίζες της. Αν και πλέον ζει και εργάζεται στην Αθήνα, η ίδια μεγάλωσε στη Ρόδο. Όπως έχει αναφέρει και η ίδια σε συνεντεύξεις της, αν και της αρέσει η θάλασσα της πόλης, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη θάλασσα της Ρόδου, το απέραντο γαλάζιο του νησιού της και τις αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά της χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DANAE (@danaidede)

Το νέο της single, «Ki allo», το οποίο κυκλοφορεί επίσημα από την OffBeat Records και τη Stay Independent, είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό. Πρόκειται για ένα άκρως καλοκαιρινό project με έντονες bossa nova επιρροές, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα pop μοτίβα. Η Danae καταθέτει μια συναισθηματική και ευάλωτη ερμηνεία, μιλώντας για την πολυπλοκότητα και τις ανασφάλειες του έρωτα. Καταφέρνει, όμως, να συνδυάσει αυτή τη συναισθηματική ειλικρίνεια με ένα breezy, χαλαρωτικό vibe, ιδανικό για τις ζεστές μέρες και νύχτες που έρχονται.

Η αμεσότητά της και ο τρόπος που επικοινωνεί τα κομμάτια της δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν προσπαθεί να δείξει κάτι ξένο από αυτό που πραγματικά είναι. Η Δανάη Δέδε γράφει, τραγουδάει και εκφράζεται με τον δικό της, ανεπιτήδευτο τρόπο, και το κοινό της το επιστρέφει απλόχερα με εκατομμύρια views και streams.

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