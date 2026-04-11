Η Δανάη Μπάρκα περνά τις ημέρες του Πάσχα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και έντονης συγκίνησης, ακολουθώντας τα έθιμα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επισκέφθηκε την εκκλησία, τιμώντας τις παραδόσεις της περιόδου, ωστόσο το μυαλό και η καρδιά της ήταν στραμμένα σε ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο που δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στον παππού της, εκφράζοντας πόσο έντονη παραμένει η παρουσία του στη μνήμη και στη ζωή της.

Όπως αποκάλυψε, το Πάσχα ήταν η πιο αγαπημένη του περίοδος, γεμάτη εκκλησιαστικές στιγμές, προσευχές και οικογενειακή θαλπωρή, γι’ αυτό και για εκείνη, αυτές οι μέρες θα έχουν πάντα έναν ιδιαίτερο, προσωπικό συμβολισμό.

Govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: Αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» σε βραδινή τους έξοδο στην Αθήνα