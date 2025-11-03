Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται επίσημα σε σχέση και, εδώ και μερικές μέρες, η είδηση για το νέο της σύντροφο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο λόγος για τον Φάνη Μπότση, που είναι ένας 35χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και πολλά κοινά ενδιαφέροντα με τη Δανάη Μπάρκα. Οι δυο τους αγαπούν τα σκυλιά, είναι φίλοι της φύσης και των εξορμήσεων και έχουν ένα κοινό αγαπημένο προορισμό που τους ένωσε, τη Σέριφο.

Ο Φάνης Μπότσης είναι συνιδιοκτήτης μαζί με τους φίλους του, Τάσο Παναγουλάτο, τον Κώστα και τον Ερίκο Πάλι του μαγαζιού «Φλερτ» στη Σέριφο, που έχει γίνει viral στα social media. H γνωριμία του ζευγαριού έγινε στη Σέριφο, όπου μάλιστα η Δανάη Μπάρκα βάφτισε ένα παιδάκι στο τέλος του καλοκαιριού.

Πρόσφατα, η Δέσποινα Καμπούρη υπενθύμισε στον αέρα του «Πρωινού» ότι η παρουσιάστρια έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να παντρευτεί:

«Έχει πει ότι θέλει να παντρευτεί και αν έκανε έναν γάμο θα τον έκανε πολύ ανοιχτό και έχει πει πως θα ήθελε να προλάβει η γιαγιά».

Το ρεπορτάζ της εκπομπής κατέληξε με μια μικρή αποκάλυψη για το νέο της σύντροφο:

«Όταν θα γίνει η αποκάλυψη της σχέσης τους θα είναι κοντά στα Θεοφάνεια. Φάνης λέγεται».

Πάντως, η Δανάη Μπάρκα κρατάει για μια ακόμη φορά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, προτιμώντας να διαφυλάξει τη νέα αυτή σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Νέος έρωτας στη ζωή της – Όσα έγιναν γνωστά για τον σεφ που της έκλεψε την καρδιά