Ο δικός της καλοκαιρινός έρωτας, τουλάχιστον όπως όλα δείχνουν, δεν θα φύγει με τον ερχομό του φθινοπώρου, αλλά αναμένεται να κρατήσει για πάντα, μιας και λίγο μόλις καιρό πριν επισφραγίστηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου. Λίγες μέρες αφότου η Δανάη Μπάρκα είπε το μεγάλο «ναι» στον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, η ίδια έχει αφεθεί να απολαύσει το πιο μαγευτικό καλοκαίρι της ζωής της στο πλευρό του.

Βέβαια, όπως έχουν ήδη παρατηρήσει οι περισσότεροι, το όνομα της ηθοποιού στο Instagram είναι πια «Δανάη Μπάρκα Μπότση», μια τρυφερή ένδειξη της αγάπης και της αφοσίωσής της προς τον σύζυγό της.

Μάλιστα, την πρώτη μέρα του Ιουλίου το ερωτευμένο ζευγάρι απήλαυσε τις βουτιές και την ηλιοθεραπεία του σε παραλία της Μεσσηνίας και η Δανάη Μπάρκα χάρισε στους followers της μια άκρως καλοκαιρινή λήψη με τον Φάνη Μπότση να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα του και να ατενίζει το απέραντο γαλάζιο.

«Η θέα μου», έγραψε η γνωστή ηθοποιός, δείχνοντας ότι δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένη.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση