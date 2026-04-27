Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε πυρετώδης προετοιμασίες, προκειμένου να είναι όλα τέλεια για την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της: το γάμο της. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός πρόκειται τον Ιούνιο να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον άντρα της ζωής της, τον Φάνη Μπότση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο η τελετή όσο και το γλέντι πρόκειται να είναι υπερπαραγωγή, με τους εορτασμούς να διαρκούν για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Μάλιστα, το μέρος που επέλεξαν για αυτή τη σημαντική ημέρα είναι στη Μεσσηνία, όπου η Δανάη Μπάρκα μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, διατηρούν πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ καλεσμένοι θα είναι διάφοροι επώνυμοι από την ελληνική showbiz.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό», η Δανάη Μπάρκα έκανε δηλώσεις, με την ίδια να απαντά σχετικά με το γάμο της: «Τίποτα να μη μου πεις! Να μου στείλεις την αγάπη σου. Και να μάθετε σε αυτή την εκπομπή το όνομα του αγοριού μου, πια ε; Κρίμα, κάθε εβδομάδα μάς παίζετε. Ντροπή».

Η μητέρα της, η οποία βρισκόταν από πίσω της, μίλησε επίσης στο φακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι θες; Πού να σε καλέσει; Να σε καλέσω στον δικό μου; Θα σε καλέσω εγώ! Όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο».

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Πάνος Κατσαρίδης έκανε αποκαλύψεις για τη μεγάλη ημέρα της Δανάης Μπάρκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λοιπόν να σας πω τώρα τι γίνεται με τον γάμο; Γιατί οι προετοιμασίες είναι τρελές! Θα γίνει τριήμερο γλέντι, 12, 13 και 14 Ιουνίου στη Μεσσηνιακή Μάνη στο Euphoria που έχουν ένα καταπληκτικό συγκρότημα η Βίκυ Σταυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα, είναι φανταστικό το μέρος. Έχει ένα εκκλησάκι που πας με τα πόδια, εκεί θα γίνει ο γάμος και θα κατέβουν μετά οι καλεσμένοι με τα πόδια στο ξενοδοχείο. Τρία πάρτι, pre wedding και after wedding. Τρία φορέματα ράβει η Δανάη για να είναι εντυπωσιακή για όλες τις μέρες.

Και μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και ζωντανή ορχήστρα και θα τραγουδήσουν κάποιοι καλεσμένοι με κορυφαία την Δέσποινα Βανδή. Τα δε φορέματα θα τα κάνει η Μυρώ, με την οποία έχει πολύ καλή προσωπική σχέση η Δανάη, και τα τρία φορέματα, το ένα θα είναι το νυφικό. Πολύ λαμπεροί καλεσμένοι. Να σας πω όμως και το άλλο, η Δανάη για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά, αποχώρησε από τη παράσταση, δεν θα συμμετέχει τελικά στην παράσταση το καλοκαίρι του Άλσους “Του αγοριού απέναντι”. Πήγε και το είπε στους συναδέλφους της και τη θέση της την πήρε η Κατερίνα Ζαρίφη».

