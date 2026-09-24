Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών που ανέβασε στο TikTok, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη χρονιά που πέρασε, τις επαγγελματικές αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει, αλλά και τις προσωπικές αλλαγές που ήρθαν σχεδόν όλες μαζί. Όπως εξήγησε, η ενασχόληση με το ξενοδοχείο ήταν μια σκέψη που υπήρχε εδώ και χρόνια, όμως τώρα βρήκε την ευκαιρία να την κάνει πραγματικότητα.

Η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε ότι, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με την επιχείρηση, δεν είχε πλήρη εικόνα για το τι πραγματικά απαιτεί η λειτουργία ενός ξενοδοχείου.

«Δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω, πόσα πράγματα πρέπει να οργανωθούν από τον Οκτώβρη για να ανοίξει κάτι τον Μάιο. Δεν υπήρχε προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πλέον ανθρώπους. Είχε δημιουργηθεί όμως μια ομάδα, ένας πυρήνας από συνεργάτες που είχαμε. Θα σας πω ότι το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια να πω “το έχουμε, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό”», ανέφερε.

Η νέα πραγματικότητα δεν άργησε να συγκρουστεί με τα υπόλοιπα σχέδια της ζωής της. Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι, ενώ είχε αποφασίσει να αφοσιωθεί στο ξενοδοχείο, προέκυψε η περιοδεία της θεατρικής παράστασης «Ζαμπέτας», ενώ είχε ήδη κανονιστεί και ένας γάμος.

«Ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου και έρχεται η είδηση ότι ο Ζαμπέτας, δηλαδή η παράστασή μας, θα πάει περιοδεία. Ήταν νομίζω Γενάρης. Εμείς είχαμε ήδη κανονίσει και έναν γάμο, οπότε αντιλαμβάνεστε και πάλι έπεσαν όλοι μαζί. Αλλά και πάλι είπα όχι. Εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα», είπε.

Η απομάκρυνση από την τηλεόραση δεν παρουσιάζεται από την ίδια ως οριστικό τέλος. Περισσότερο μοιάζει με μια συνειδητή παύση, μέσα στην οποία θέλησε να ανακαλύψει τον εαυτό της έξω από τον ρόλο που είχε συνηθίσει να έχει όλα αυτά τα χρόνια.

«Την άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα “ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια” και δε θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω και λοιπά. Οπότε είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά», εξήγησε.

Και παρά το διάλειμμα από την τηλεόραση, ξεκαθαρίζει ότι η υποκριτική παραμένει κομμάτι της ταυτότητάς της. Μέσα σε όλα αυτά, η ζωή της επιφύλασσε μία ακόμη μεγάλη αλλαγή. Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι έμαθε πως είναι έγκυος, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη συσσωρευτεί επαγγελματικές και προσωπικές ανατροπές.

«Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με πολλή χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει», ανέφερε.

«Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Πολύ χαρούμενος άνθρωπος, αλλά άλλος. Θέλω και μπορώ να επικοινωνήσω κάποια πράγματα και να μοιραστώ και να στείλω ένα άλλο μήνυμα. Είναι πολύ λογικό και κανονικό να πέσεις, να κλάψεις, να θυμώσεις, να ξεσπάσεις, να έχεις νεύρα, να έχεις μια κακή μέρα. Αλλά είναι και πάρα πολύ λυτρωτικό και πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις όταν κάνεις τον απολογισμό σου, ακόμα και όταν δεν το παραδέχεσαι στους άλλους για να μη σε πουν ψώνιο ή αλαζόνα ή οτιδήποτε, όταν κοιτάς έτσι τον εαυτό σου στον καθρέφτη ότι έχεις προσπαθήσει, έχεις παλέψει και έχεις καταφέρει πράγματα τα οποία έναν χρόνο πριν αν σ’ τα έλεγαν δε θα έλεγες ότι θα τα κάνεις», σημείωσε.

Κι αν υπάρχει κάτι που θέλησε να ξεκαθαρίσει, είναι ότι η νέα της επαγγελματική πραγματικότητα δεν σημαίνει πως εγκαταλείπει το θέατρο ή την υποκριτική.

«Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνω μια δουλειά που είναι το όνειρό μου. Από 15 χρονών θέλω να είμαι ηθοποιός, να τραγουδάω», είπε. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι η ανάγκη της να βρίσκεται διαρκώς σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική θέση μόνο και μόνο επειδή έτσι είχε μάθει να λειτουργεί.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις αμφιβολίες που είχε ακούσει στην αρχή της πορείας της, είτε λόγω της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, είτε όταν πέρασε από το θέατρο στην τηλεόραση. Και έφερε ως παράδειγμα το πόσα πράγματα θα είχε χάσει, αν είχε επιτρέψει στις γνώμες των άλλων να καθορίσουν τις επιλογές της.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Δανάη θέλησε να μιλήσει όχι μόνο για τη δική της εμπειρία, αλλά και για όλους εκείνους που μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα σημείο στασιμότητας.

«Ακολούθα αυτό που λέει το ένστικτό σου και οι ανάγκες σου. Δεν είναι μόνο τα όνειρα στη μέση, είναι και οι ανάγκες. Δεν είναι όλα βασισμένα στην αποδοχή των άλλων για σένα. Το πιο σημαντικό είναι εσύ να αποδέχεσαι εσένα, να παραδέχεσαι εσένα, να αγαπάς εσένα, να αμφισβητείς εσένα, αλλά πάντα με αγάπη και σεβασμό στον εαυτό σου», κατέληξε.

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