Η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να απαντήσει στις ερωτήσεις των διαδικτυακών φίλων της μέσα από τα Instagram Stories, μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια τόσο για την προσωπική ζωή της, όσο και για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, κάποιες αφορούσαν τη σχέση της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. «Τι είδες σε εκείνον και είπες “θα το πάρω αυτό το αγόρι με παπά και με κουμπάρο”;», τη ρώτησε ένας ακόλουθος.

Η παρουσιάστρια απάντησε: «Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Τη φροντίδα του. Και τόσα άλλα. Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ».

Σε άλλη ερώτηση για το τι κάνει αυτή την περίοδο και ποια είναι τα επόμενα σχέδιά της, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι έχει στραφεί σε ένα νέο επαγγελματικό δρόμο, ασχολούμενη με την οικογενειακή επιχείρηση.

«Ασχολούμαι με αυτό που έλεγα χρόνια ότι θέλω να το κάνω αλλά δεν γινόταν λόγω χρόνου και καταστάσεων. Το να υπάρχει μια “οικογενειακή επιχείρηση” μέχρι να μάθεις πώς δουλεύει, να τρέξεις, να νοιαστείς, να την εξελίξεις, να τη μεγαλώσεις και να ανταμείψεις τους κόπους των ανθρώπων που την έφτιαξαν – της μαμάς μου π.χ. – είναι μεγάλος ο δρόμος. Άσε που αν δεν τα κάνεις όλα αυτά τελικά, δεν μπορείς να λες ότι έχεις επιχείρηση. Είναι μια χρονιά εποικοδομητική που έχω σκοπό από Σεπτέμβρη να το κουβεντιάσουμε κι εδώ μαζί», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

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