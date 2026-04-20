Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος «μετακομίζουν» στον ΣΚΑΪ και σύμφωνα με τον Πάνο Κατσαρίδη, δύο άλλα πρόσωπα έρχονται να καλύψουν το κενό.

Ο λόγος για τη Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στο «Πρωινό», η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης έχουν κάνει προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβουν μία εκπομπή με άρωμα… «Πάμε Δανάη» στην ΕΡΤ.

«Εφόσον τη ζώνη την κρατήσει, η εταιρεία παραγωγής της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης είναι το επικρατέστερο σενάριο, καθώς οι συζητήσεις είναι προχωρημένες. Είναι πολύ ωραία πρόταση», είπε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Σύμφωνα με το zappIT, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται από την Κρατική Τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης συνυπήρξαν τηλεοπτικά για πέντε χρόνια στο «Πάμε Δανάη», ενώ διατηρούν και στενή φιλική σχέση.

