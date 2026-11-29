Η Δανάη Μπάρκα αντιμετωπίζει με χιούμορ και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού τις προετοιμασίες για τον ερχομό του πρώτου παιδιού της, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον μπει στην τελική της ευθεία. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα ακόμη στιγμιότυπο μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι η… οργάνωση της τσάντας του μαιευτηρίου αποτελεί τον επόμενο «πονοκέφαλο» που καλείται να αντιμετωπίσει.

Αφορμή στάθηκε ένα Q&A που πραγματοποίησε με θέμα τα βρεφικά προϊόντα. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, ένας ακόλουθός της θέλησε να μάθει αν έχει ήδη ετοιμάσει την τσάντα που θα χρειαστεί να πάρει μαζί της στο μαιευτήριο, επισημαίνοντας ότι, εφόσον βρίσκεται στον όγδοο μήνα, θα πρέπει να αρχίσει να οργανώνεται. Η απάντηση της Δανάης Μπάρκα ήταν απολαυστική, καθώς αρχικά ξεκαθάρισε ότι ο όγδοος μήνας αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε πως η διαδικασία της προετοιμασίας για το μαιευτήριο αποδεικνύεται πιο σύνθετη απ’ όσο ενδεχομένως περίμενε. Με αυτοσαρκαστική διάθεση, παραδέχτηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί εξαρχής πόσα πράγματα χρειάζεται να περιλαμβάνει η τσάντα του μαιευτηρίου, καθώς η δική της αρχική σκέψη ήταν πολύ πιο απλή: «Τσάντα μαιευτηρίου ο επόμενος χαοτικός κλάδος. Δεν ήξερα καν ότι πρέπει να ετοιμάσω κάτι τόσο γεμάτο. Θα έπαιρνα μια αλλαξιά και θα έφευγα».

Μάλιστα, όπως ανέφερε έχει μπει στο μήνα της: «Καλέ ποιον 8ο; Τον αφήσαμε τον 8ο…». Στη φωτογραφία που ανέβασε εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ στο φόντο διακρίνεται και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα. Το τελευταίο διάστημα η ηθοποιός μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές από αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της, με την ίδια να δείχνει πως απολαμβάνει την αναμονή, χωρίς να χάνει το χιούμορ της μπροστά στις πρακτικές δυσκολίες και τις νέες υποχρεώσεις που φέρνει μαζί του ο ερχομός του μωρού.

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