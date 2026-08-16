Σε ρυθμούς παραδοσιακού πανηγυριού στη Μεσσηνία διασκέδασαν το χθεσινό βράδυ η Δανάη Μπάρκα και η Αννίτα Πάνια. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή έξοδο με τους ακολούθους της, ανεβάζοντας σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο δίπλα στην Αννίτα Πάνια, αποτυπώνοντας το ευχάριστο κλίμα της βραδιάς τους.

Δεν έμεινε όμως μόνο στη φωτογραφία, καθώς ανέβασε και ένα βίντεο στο οποίο οι δύο γυναίκες τραγουδούν μαζί.

govastiletto.gr – Ηλίας Ψινάκης – Αννίτα Πάνια: Η αδημοσίευτη ολόγυμνη φωτογραφία που άναψε φωτιές – «Δεν είναι A.I.!»