Την πιο γλυκιά αναμονή της ζωής της βιώνει η Δανάη Μπάρκα, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει μητέρα για πρώτη φορά. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανυπομονεί να υποδεχτεί το μωρό της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Διανύοντας τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχει αφοσιωθεί στις προετοιμασίες του σπιτιού, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια για το παιδικό δωμάτιο. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μάλιστα, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα στιγμιότυπο από μια γωνιά του χώρου που ετοιμάζει για το μωρό της.

Η ανάρτησή της δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των ακολούθων της, οι οποίοι παρακολουθούν με χαρά αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγεται στη ζωή της.

Υπενθυμίζεται πως η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία, σε μια ρομαντική τελετή, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί.

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govastiletto.gr -Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση λίγο πριν γίνουν γονείς