Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της κόρης της

Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή, Σάββατο 13 Ιουνίου, για την οικογένεια της Βίκυς Σταυροπούλου, αφού η μονάκριβη κόρη της, Δανάη Μπάρκα, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη χαρά της για αυτή τη μεγάλη στιγμή, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη και η εντυπωσιακή της εμφάνιση με την ίδια να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου παρακολούθησε με μεγάλη ευτυχία την κόρη της να καταφτάνει στην εκκλησία, ενώ σε φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν στο διαδίκτυο βλέπουμε το φόρεμα που επέλεξε για την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, το οποίο εντυπωσίασε με το χρώμα και την αισθητική του. Πρόκειται για ένα μακρύ, κίτρινο φόρεμα που κέρδισε τις εντυπώσεις με τη ζωντάνια και την καλοκαιρινή διάθεση που αποπνέει, ξεχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο από τα γήινα χρώματα που έχει επιλέξει το ζευγάρι για τη διακόσμηση.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την ξενοδοχειακή μονάδα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, με τη συγκίνηση να είναι μεγάλη, αφού για την παρουσιάστρια και ηθοποιό το συγκεκριμένο μέρος έχει μεγάλη συναισθηματική αξία.

Μάλιστα, τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, τον οποίο η Δανάη Μπάρκα θεωρεί δεύτερο πατέρα της, ο βιολογικός πατέρας της, Νώντας Μπάρκας, ενώ ακολουθούσε από πίσω η μητέρα της και οι παππούδες της.

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