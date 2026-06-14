Μετά το μυστήριο του γάμου της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση ακολούθησαν έντονος χορός με παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τη νύφη, με το ζευγάρι να διασκεδάζει σε ένα γλέντι μαζί τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η ηθοποιός και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους τους. Μέσα από βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από τη δεξίωση του γάμου, με το ζευγάρι να γιορτάζει τις πρώτες στιγμές του ως παντρεμένο.