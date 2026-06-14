Μετά το μυστήριο του γάμου της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση ακολούθησαν έντονος χορός με παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τη νύφη, με το ζευγάρι να διασκεδάζει σε ένα γλέντι μαζί τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Η ηθοποιός και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους τους. Μέσα από βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από τη δεξίωση του γάμου, με το ζευγάρι να γιορτάζει τις πρώτες στιγμές του ως παντρεμένο.
Από το γλέντι δεν έλειψαν παραδοσιακοί ήχοι και πιο συγκεκριμένα ο χορός του ζευγαριού με κρητική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν στον χορό. Στη συνέχεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας συνοδευόμενη από ακορντεόν.
Κοντά στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γλεντιού καταγράφηκαν να είναι η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου και ο οικογενειακός φίλος τους, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Δείτε βίντεο:
govastiletto.gr – Γάμος Δανάης Μπάρκα – Φάνη Μπότση: Η ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε στο σύζυγό της