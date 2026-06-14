Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Οι επώνυμοι καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» στον γάμο τους

Σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και αρκετές γνωστές παρουσίες από το χώρο της τηλεόρασης και της πολιτικής.

Η τελετή είχε έντονο λαμπερό χαρακτήρα, με πολλούς επώνυμους καλεσμένους να δίνουν το «παρών» και να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης μαζί με το ζευγάρι.