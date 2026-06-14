Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Οι επώνυμοι καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» στον γάμο τους

Σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και αρκετές γνωστές παρουσίες από το χώρο της τηλεόρασης και της πολιτικής.
Η τελετή είχε έντονο λαμπερό χαρακτήρα, με πολλούς επώνυμους καλεσμένους να δίνουν το «παρών» και να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης μαζί με το ζευγάρι.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν γνωστά πρόσωπα, που έχουν μακροχρόνια σχέση φιλίας με τη Δανάη Μπάρκα και την οικογένειά της.
Η Μαρία Μπεκατώρου, που έφτασε χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, τιμώντας με την παρουσία της τη χαρμόσυνη ημέρα, ο Νίκος Κοκλώνης, στενός φίλος της οικογένειας, που απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές με τη Βίκυ Σταυροπούλου, η Μαρία Καβογιάννη, η Νίκη Κεραμέως, η οποία έδωσε επίσης το «παρών» στο γάμο, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Γεωργίου, μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Γεωργίου, οι οποίοι απόλαυσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα και η Αννίτα Πάνια.
govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στη Μεσσηνία – Οι πρώτες φωτογραφίες