Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία του συζύγου της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια ανέβασε, το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα στιγμιότυπο από την παραλία, στο οποίο φωτογραφίζει τον Φάνη Μπότση να φτάνει στην ακτή.

Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «my love», ενώ πρόσθεσε μια κίτρινη καρδιά, εκφράζοντας έτσι, με τον δικό της τρόπο, την αγάπη της για τον σύζυγό της.

Λίγο νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε αναρτήσει και ένα στιγμιότυπο με θέα τη θάλασσα, γράφοντας: «Αν θέλεις να σου φανερωθεί κάτι διαφορετικό, τόλμησε πρώτα να γίνεις εσύ διαφορετικός». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Υ.Γ.: το ιδανικό πρωινό ξύπνημα. Φύση, θάλασσα, ορίζοντας».

Δείτε τις εικόνες:

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