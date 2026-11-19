Μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της διανύει η Δανάη Μπάρκα, η οποία γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της, έχοντας κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε τα γενέθλιά της την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και επέλεξε να οργανώσει μια ζεστή συγκέντρωση στο σπίτι της, σε οικογενειακό κλίμα.

Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, αλλά και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο κοντινά της πρόσωπα, εδώ και πολλά χρόνια.

Οι φωτογραφίες από τη γιορτή και το μήνυμα της Δανάης

Η βραδιά περιλάμβανε φαγητό, χαμόγελα και στιγμές με ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη γιορτή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν οι τρυφερές εικόνες με τον σύζυγό της και τη μητέρα της.

«34 και χαρούμενη. Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές! Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση! Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμαζόμαστε και όλα είναι αμοιβαία! Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς και αγκαλιές! Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

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