Την αιφνίδια αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα από τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» επιβεβαίωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Όπως ανέφερε o ηθοποιός, το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα της ηθοποιού δεν της άφηνε τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παράστασης.

Πλέον, τη θέση της στο θεατρικό σχήμα αναλαμβάνει η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία εντάσσεται στην παραγωγή και αναμένεται να δώσει το δικό της στίγμα στο έργο.

Η Δανάη Μπάρκα μετά τις πρώτες της πρόβες για την παράσταση «Του αγοριού απέναντι», αποχώρησε για προσωπικούς της λόγους.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: «Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου».

Ο ίδιος συνέχισε: «Δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έκρινε η ίδια ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά και καλά έκανε και είπε να αποσυρθεί. Αυτή η αλλαγή έγινε πολύ νωρίς, μια δυο μέρες μετά από τις πρόβες».

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Αποχώρησε ξαφνικά από την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» – Τι συνέβη;