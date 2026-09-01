Η Δανάη Μπάρκα υποδέχεται τη νέα σεζόν με ανανεωμένη εμφάνιση, καθώς αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός άφησε πίσω το κοντό μήκος και επέστρεψε στα μακριά μαλλιά, επιλέγοντας ένα διαφορετικό look για το φθινόπωρο.

Μάλιστα, μοιράστηκε το νέο της χτένισμα με τους followers της μέσα από τα social media.

Όπως συνηθίζει, δεν έλειψε και το χιούμορ από την ανάρτησή της. Η Δανάη Μπάρκα σχολίασε το πόσο γρήγορα μάκρυναν τα μαλλιά της, κάνοντας μια αστεία αναφορά στις βιταμίνες που, όπως είπε, τη βοηθούν να τα βλέπει να μεγαλώνουν τόσο γρήγορα.

Η ίδια εξήγησε πως ήθελε μια αλλαγή στην εμφάνισή της ενόψει της νέας εποχής και έτσι επέλεξε να επιστρέψει στο μακρύ μήκος. Το αποτέλεσμα της έδωσε μια πιο φρέσκια εικόνα και ανανέωσε αισθητά το look της.

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