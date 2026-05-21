Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν πολύ σύντομα η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης.

Η παρουσιάστρια, αφού τήρησε για μεγάλο διάστημα σιγή ιχθύος αποφεύγοντας να σχολιάσει τις φήμες για την προσωπική της ζωή, έκανε την ανατροπή επιβεβαιώνοντας το ευχάριστο γεγονός μέσα από τα social media. Πλέον, η ίδια μοιράζεται ανοιχτά τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας συχνά στιγμιότυπα και δείχνοντας ανυπόμονη για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της.

Το βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες της στο Instagram

Η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε στις ιστορίες της ένα βίντεο του αγαπημένου της φίλου και πρώην συνεργάτη Άρη Καβατζίκη, όπου οι δύο τους βρίσκονται στο πλατό της εκπομπής «Πάμε Δανάη», με την ίδια να φοράει ένα νυφικό και να λέει χιουμοριστικά πόσο συγκινημένη είναι που παντρεύεται.

Ο Άρης Καβατζίκης προσθέτοντας το βίντεο έγραψε το σχόλιο «Που να το ΄ξερα!!!», καθώς ο γάμος της παρουσιάστριας μέχρι πέρσι δεν υπήρχε στα πλάνα της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Breakfast at Star», η Δανάη Μπάρκα έκανε κάποιες δηλώσεις σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες του γάμου της, λέγοντας τα εξής: «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Δεν έχω βρει νυφικό, κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα και χθες, μου έλεγαν οι φίλες μου, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα. Αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μη χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

