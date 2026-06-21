Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της ζει η Δανάη Μπάρκα, η οποία πριν από λίγες ημέρες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και χαρούμενη ημέρα.

Μετά το μυστήριο, η παρουσιάστρια και ηθοποιός δέχθηκε αμέτρητες ευχές από φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς ακολούθους, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφίες από τον γάμο της, δίνοντας στους followers της μια ακόμη ματιά σε ξεχωριστές στιγμές από εκείνη τη μέρα.

Συνοδεύοντας τις εικόνες, σχολίασε με νοσταλγική διάθεση πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνος από την ημέρα του γάμου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πότε πέρασε μια εβδομάδα».

Οι νέες φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές, με τους διαδικτυακούς της φίλους να συνεχίζουν να της εύχονται τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

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