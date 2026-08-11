Με μια καλοκαιρινή ανάρτηση από την παραλία θέλησε να υποδεχτεί τη νέα εβδομάδα η Δανάη Μπάρκα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με κόκκινο μαγιό πάνω στα βράχια, απολαμβάνοντας τη χαλαρή καλοκαιρινή της διάθεση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στις αξίες που θεωρεί σημαντικές στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας έμφαση στην αγάπη, την ειλικρίνεια και την αμοιβαιότητα.

«Να μένεις εκεί που υπάρχει αγάπη, αλήθεια και αμοιβαιότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως αυτά είναι στοιχεία που συχνά ξεχνάμε, ενώ έχουν ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μας.

Παράλληλα, προέτρεψε τους followers της να απολαμβάνουν τη ζωή, να αγαπούν, να γελούν και να ανακαλύπτουν νέα πράγματα, χωρίς να φοβούνται να θέτουν τα δικά τους όρια.

«Δεν είναι κακό, είναι απαραίτητο για το μέσα μας», σημείωσε στο τέλος του μηνύματός της.

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