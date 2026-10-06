Δανάη Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της – «Χαλάλι»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, αφού περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες μαζί του και αποκαλύπτοντας ότι πλέον η οικογένειά τους θα μεγαλώσει.

Από τότε, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της μικρές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα. Άλλοτε με χιούμορ, και άλλοτε μέσα από τρυφερές εικόνες, αφήνει τους followers της να πάρουν μια μικρή γεύση από την περίοδο που διανύει.

Αυτή τη φορά, η μέλλουσα μαμά αναφέρθηκε σε κάτι που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να την απασχολεί περισσότερο όσο προχωρά η εγκυμοσύνη της, τον ύπνο.

Με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό της ύφος, η Δανάη Μπάρκα περιέγραψε πως δυσκολεύεται πλέον να βρει μια άνετη θέση στο κρεβάτι, ενώ παραδέχτηκε πως ο ύπνος δεν είναι όπως παλιά.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», έγραψε στο story που μοιράστηκε με τους followers της.

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