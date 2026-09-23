Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως δεν θέλει ακόμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και παρά την αλλαγή του καιρού, συνεχίζει να απολαμβάνει τις βόλτες της στη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από την παραλία, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη φύση. Μαζί της ήταν και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης.

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της. Στις νέες φωτογραφίες, η εγκυμοσύνη της είναι πλέον εμφανής, καθώς ποζάρει με ολόσωμο μαγιό και η φουσκωμένη κοιλιά της βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει με ηρεμία αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της, επιλέγοντας να μοιραστεί στιγμές ξεκούρασης κοντά στη θάλασσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην εγκυμοσύνη, μίλησε για την αξία του να εστιάζουμε στα όμορφα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, αλλά και στη δύναμη που μπορεί να προσφέρει η φύση.

Για την εμφάνισή της στην παραλία, επέλεξε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό με πολύχρωμα μοτίβα, που έδωσε παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στο look της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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