Η Δανάη Μπάρκα έχει ανοίξει μια νέα σελίδα στη ζωή της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε μια άκρως συγκινητική τελετή στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους συγγενείς και στενούς φίλους, σε μια από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής του.

Οι δυο τους απολαμβάνουν πλέον την καθημερινότητά τους ως νεόνυμφοι, ενώ η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός φαίνεται ότι θέλησε να κάνει μια ακόμη συμβολική κίνηση, δείχνοντας πόσο σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί για εκείνη ο γάμος της.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μια διακριτική, αλλά ιδιαίτερα, συμβολική αλλαγή στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Η ίδια πρόσθεσε στο όνομά της και το επίθετο του συζύγου της, με αποτέλεσμα πλέον το προφίλ της να εμφανίζεται ως «Δανάη Μπάρκα Μπότση».

Η αλλαγή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς φίλους της, καθώς πρόκειται για μια κίνηση που συνηθίζουν να κάνουν αρκετοί νεόνυμφοι μετά το γάμο τους, θέλοντας να σηματοδοτήσουν το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή τους.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, δεν κρύβουν τη χαρά τους για αυτό το νέο ξεκίνημα. Η πρόσφατη αλλαγή στο Instagram έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η παρουσιάστρια απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας της καθημερινότητας, έχοντας πλέον προσθέσει και επίσημα το επίθετο του συζύγου της στο προφίλ της.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση για τον γάμο της μία εβδομάδα μετά