Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δανάη Μπάρκα παρευρέθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι και την συνάντησε εκεί δημοσιογράφος της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ, ο οποίος την σταμάτησε για να της κάνει μερικές ερωτήσεις.

Αυτές αφορούσαν και την προσωπική της ζωή, αφού όλα δείχνουν ότι έχει βρει τον έρωτα στα μάτια ενός νεαρού άντρα και περνάει μια πολύ όμορφη περίοδο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση.

Αρχικά είπε: «Έχετε πολύ καιρό να ακούσετε τα νέα μου. Ωραία δεν είναι;». Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε πώς είναι, εκείνη χαμογέλασε και ανταπέδωσε την ερώτηση: «Εσύ πώς είσαι;».

Έπειτα, ρωτήθηκε πώς της φαίνεται ο παλιός συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, στο νέο του πόστο στο Open, για τον οποίο δήλωσε: «Τον Γιώργο δεν μπορώ και να μη τον δω γιατί, πρώτον, μου μιλάνε όλοι για εκείνον, αλλά εκτός αυτού, τον ακολουθώ, είμαι μεγάλη του θαυμάστρια. Το έχω πει πολλές φορές. Πάντα θα τον βλέπω και πάντα θα τον ακολουθώ, όπου και να είναι».

Όταν ο ρεπόρτερ την ενημέρωσε για όσα είπε εκείνος για την προσωπική ζωή της, επισήμανε: «Με προδίδει ο Γιώργος … Τα είπε όλα ε;», όμως την φώναξαν για την εκδήλωση και βρήκε την ευκαιρία και αποχώρησε για να «γλιτώσει».

