Δανάη Μπάρκα: Η ξεχωριστή απόδραση με τον Φάνη Μπότση και την Αγγελική Νικολούλη στις Κιτριές Μεσσηνίας

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή, φορώντας ένα casual outfit με ριγέ μπλούζα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο τη βλέπουμε σε ένα μπαλκόνι με εκπληκτική, πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και το καταπράσινο τοπίο, παρέα με αγαπημένες της κυρίες. Η ηρεμία του τοπίου και η καλή παρέα συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για την ολιγοήμερη εξόρμησή της.

Η δημοσίευσή της συνοδεύτηκε από ένα γεμάτο νόημα και αισιοδοξία μήνυμα, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά: «Καλημέρα & καλή εβδομάδα. Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει ήλιος, να ψάχνουμε κάθε μέρα ανθρώπους που μας φωτίζουν με λαμπερή και καθαρή ενέργεια! Η ομορφιά κρύβεται πάντα στα απλά κι αγνά! Το ωραίο τριήμερο, απ’ την καλή παρέα φαίνεται».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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