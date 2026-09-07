Σε μια ξεχωριστή περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη πως περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, την 1η Σεπτεμβρίου μέσα από τα social media, και έκτοτε έχει αρχίσει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη νέα καθημερινότητά της.

Το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα έκανε μια ακόμη ανάρτηση μέσω Instagram Stories. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή, ενώ η φουσκωμένη κοιλιά της είναι πλέον εμφανής.

Η ίδια συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα εβδομάδα, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο για εκείνη.

«Νέα εβδομάδα, νέα ενέργεια. Κράτα κοντά σου ό,τι σε φωτίζει και άφησε χώρο για όλα τα όμορφα που έρχονται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, όταν η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στα social media, ποζάροντας με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του Φάνη Μπότση.

Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι μοιράστηκε δημόσια την είδηση ότι πρόκειται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

Govastiletto.gr – Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Δανάη Μπάρκα – Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά