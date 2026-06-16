Δανάη Μπάρκα: Νέα πλάνα από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία – Το έθιμο με την ανθοδέσμη

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους της μέσα από το TikTok μια ιδιαίτερη στιγμή από το γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Μάνη, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς και στενούς φίλους, ανέβασε βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση, που κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε, η Δανάη Μπάρκα συμμετέχει στο γνωστό έθιμο με την ανθοδέσμη. Η ίδια βρίσκεται στο κέντρο κρατώντας την ανθοδέσμη της, από την οποία ξεκινούν πολλές κορδέλες που καταλήγουν στις ανύπαντρες καλεσμένες της βραδιάς.