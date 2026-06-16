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Δανάη Μπάρκα: Νέα πλάνα από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία – Το έθιμο με την ανθοδέσμη

Η ηθοποιός παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου...
Βασίλης Κοντζεδάκης
16.06.2026 | 12:40 UPD:16.06.2026, 12:54
Δανάη Μπάρκα: Νέα πλάνα από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία – Το έθιμο με την ανθοδέσμη

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους της μέσα από το TikTok μια ιδιαίτερη στιγμή από το γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Μάνη, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς και στενούς φίλους, ανέβασε βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση, που κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε, η Δανάη Μπάρκα συμμετέχει στο γνωστό έθιμο με την ανθοδέσμη. Η ίδια βρίσκεται στο κέντρο κρατώντας την ανθοδέσμη της, από την οποία ξεκινούν πολλές κορδέλες που καταλήγουν στις ανύπαντρες καλεσμένες της βραδιάς.

Με ένα ψαλίδι στα χέρια, η Δανάη Μπάρκα κόβει μια-μια τις κορδέλες, ενώ οι φίλες της περιμένουν με αγωνία να δουν ποια θα είναι η τυχερή. Στο τέλος, έμεινε μόνο μια κορδέλα, η οποία οδήγησε την ανθοδέσμη σε μια από τις παρευρισκόμενες.

«Παντρέψου στην Ελλάδα και όλα θα είναι καλά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο από τη βραδιά του γάμου της.

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της να της εύχονται κάθε ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής της με τον Φάνη Μπότση.

@danaibarka__

Ακόμα και με βροχή 🤍 —— #wedding #greece #happy #gaitanaki #weddingvibes

♬ πρωτότυπος ήχος – my.soundtrack – my.soundtrack

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